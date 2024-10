Bundesstraße 12: Junge Mutter stirbt im Allgäu - Vater und Kind verletzt

Die Familie war auf der Bundesstraße 12 von Kaufbeuren in Richtung Kempten unterwegs - am Steuer saß der Mann, Frau und Kind saßen auf der Rückbank. In der Nähe der Anschlussstelle Wildpoldsried kam der Wagen dann aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.