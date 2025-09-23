Bundesschülerkonferenz: Kulturpass für Jugendliche endet – Kritik wird laut

Der Kulturpass sorge für Chancengleichheit. "Es kann nicht sein, dass nur die Kinder von Ärzten und Anwälten ins Theater und ins Kino gehen

können", meinte der Schülervertreter. Kultur stärke demokratische Werte und gesellschaftliche Teilhabe. "Wenn Ihr wollt, dass wir Demokraten werden, dann fördert das doch bitte auch."