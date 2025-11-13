Bundesregierung Vizekanzler in China - Der diplomatische Drahtseilakt

Die Metalle und daraus gefertigte Magnete stecken in Bildschirmen von Smartphones oder Fernsehern, in den Antrieben für Elektromotoren, Halbleitern oder Turbinen. Die deutsche Industrie ist deshalb darauf angewiesen. China hat ihren Export beschränkt, deutsche Unternehmen müssen aufwendige Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Darüber wolle er sprechen, kündigt Klingbeil an. "Seltene Erden sind ein Thema, wo ich finde, wir nicht akzeptieren können, wenn ein Partner den Vorteil, den er hat, dort ausnutzt", sagt er. Generell habe er den Eindruck, China wolle eine Zusammenarbeit mit Deutschland und schätze es, "wenn man politisch auch Klartext redet an verschiedenen Stellen, wenn man Differenzen nicht versucht zu kaschieren, sondern wenn man offen auch in der politischen Debatte ist".

Drahtseilakt vier: Chinas Beziehung zu Russland

Ein weiteres Thema, bei dem der deutsche Vizekanzler das tun will, ist Chinas Rolle im russischen Krieg gegen die Ukraine. "Das Signal werde ich auch noch mal geben dort, dass wir eine starke chinesische Rolle sehen und dass wir uns natürlich auch wünschen, dass der Druck auf Russland hochgefahren wird, diesen völkerrechtswidrigen Krieg zu beenden", sagt Klingbeil.

In Bezug auf Russland wird den Chinesen viel Einflussmöglichkeit zugesagt. Staats- und Parteichef Xi Jinping empfing Anfang des Monats Russlands Ministerpräsidenten Michail Mischustin, die Beziehung der beiden Atommächte wird enger. Kremlchef Wladimir Putin bezeichnet der Chinese gerne als "alten Freund". Die bisherigen chinesischen Friedensvorschläge verfolgen aus Sicht der Ukraine russische Interessen. Hinzu kommt, dass China mit seinen Öl-Importen aus Russland weiter Geld in deren Kriegskasse spült.

Drahtseilakt fünf: Die Koalition daheim

Kritiker werfen der SPD vor, nach der Absage Wadephuls eine Schatten-Außenpolitik zu betreiben - zumal auch Bundeskanzler Merz wohl erst im kommenden Jahr nach China reisen wird. Klingbeil wird von einer größeren Delegation begleitet, die auch am traditionellen Parteiendialog der Sozialdemokraten mit der Kommunistische Partei Chinas (KPCh) teilnimmt.

Die chinesische Regierung könnte das wie Regierungskonsultationen aussehen lassen, wird befürchtet - und einen weiteren Keil zwischen die deutschen Koalitionspartner treiben. Es könnte der Eindruck entstehen, die SPD wolle den Dialog, während die Union Konfrontation mit China suche.

Klingbeil selbst weist die Vorwürfe zurück. Mit Merz und Wadephul spreche er sich eng ab, im Grunde reise er nur zufällig als Erster der Bundesregierung. Gleichzeitig gehöre zu den Aufgaben eines Finanzministers und eines Vizekanzlers auch das Pflegen internationaler Kontakte "und das erst recht in diesen Zeiten, wo so wahnsinnig viel sich weltpolitisch entwickelt".