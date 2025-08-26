Bundesregierung und Nahost: Merz wirft Putin Verzögerungstaktik bei Ukraine vor

Merz sieht jetzt die russische Seite am Zug

Merz betonte, nun sei Moskau am Zug. "Bleibt dieser Schritt der russischen Seite aus, dann braucht es noch mehr Druck." Die Europäische Union arbeite bereits an weiteren Sanktionen. "Wenn es zu so einem Treffen nicht kommt wie zwischen Trump und Putin vereinbart, dann liegt der Ball wieder bei uns. Ich meine damit bei den Europäern und bei den Amerikanern." Trump habe angeboten, dann zu einem trilateralen Gespräch zwischen ihm, Putin und Selenskyj einzuladen. "Das wäre dann der logische nächste Schritt."