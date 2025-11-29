Chemnitz - Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, hält eine Vertretung ostdeutscher Interessen in der Bundesregierung weiterhin für nötig. Bevor sie ihr Amt angetreten habe, habe sie sich selbst gefragt, warum es den Posten einer Ostbeauftragten noch gebe, sagte Kaiser in einem Interview mit der "Freien Presse". Doch wenn man auf Faktoren, wie Unternehmenskapital, Eigentum, Einkommen, Renten oder die Wirtschaftskraft insgesamt schaue, sei die ehemalige deutsch-deutsche Grenze noch genau erkennbar.