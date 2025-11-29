Die Ungleichheit dürfe nicht einfach so hingenommen werden. "Wir müssen uns die Frage stellen, wie Wohlstand und Vermögen in Deutschland anders verteilt werden können. Nicht nur in Bezug auf Ost und West, auch im Westen gibt es natürlich eine Kluft zwischen Arm und Reich. In Deutschland werden Vermögen in einem Umfang vererbt, den man durch Leistung nie erreichen kann. An das Thema müssen wir ran", sagte die Ostbeauftragte.