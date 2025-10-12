„Gute Nachrichten für den Innovationsstandort Ostdeutschland“, jubelte vorigen Herbst der damalige Ostbeauftragte Carsten Schneider. Was den SPD-Politiker so erfreute, war die von der Ampel-Bundesregierung endgültig auf den Weg gebrachte Ansiedlung der „Deutschen Agentur für Transfer und Innovation“ (DATI) in Erfurt. Wissen aus Bildung und Forschung solle so schneller in wirtschaftliche Anwendung gebracht werden. Die Kommentare zu Schneiders Post im Netzwerk LinkedIn fielen überwiegend begeistert aus. Ein User aber schrieb ahnungsvoll: „Nicht dass es nur bei einer Ankündigung bleibt…“