Berlin/Erfurt (dpa/th) - Nach Einschätzung von SPD-Chef und Innenminister Georg Maier sehen viele Thüringer die geplanten Sozialreformen in Deutschland als Bedrohung. Zwar wüssten sei, dass Reformen notwendig sind, sagte Maier im "Focus"-Podcast "Machtmenschen". Doch gerade in den Bereichen Gesundheit und Pflege "schwingt da auch Bedrohung mit". Das gelte beispielsweise für geplante Rentenkürzungen für pflegende Angehörige.
Bundesregierung Maier: Viele Thüringer sehen Reformen als Bedrohung
dpa 12.06.2026 - 06:00 Uhr