Maier sieht eine große Herausforderung für die Bundesregierung bei Reformen - auch wegen der in Umfragen starken AfD. "Das wird eine Operation am offenen Herzen der Demokratie, jetzt Reformen in so einem Umfeld und mit so einer populistischen Partei, die natürlich versucht, diese Ängste zu schüren, erfolgreich durchzusetzen."