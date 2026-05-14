Bliebe etwa eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, das aber ist politisch hochbrisant. Das gilt auch für einen umfassenden Abbau staatlicher Subventionen, denn sofort würden Lobbygruppen protestieren. Beim Haushalt 2027 muss die Koalition ohnehin noch Milliarden-Einsparungen auf den Weg bringen. Für Maßnahmen wie eine Senkung der Stromsteuer für alle scheint es derzeit keine finanziellen Spielräume zu geben.

Arbeitsmarkt:

Eine Aufhellung der Lage mit derzeit rund drei Millionen Arbeitslosen ist auch wegen der Folgen des Iran-Kriegs nicht in Sicht. Die Arbeitgeber dringen auf Deregulierung und Entlastung. Doch aktuell gibt es Streit um das Vorhaben, mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit als den seit über 100 Jahren maßgeblichen Acht-Stunden-Tag zuzulassen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnt das vehement ab.

Industriepolitischen Initiativen steht die SPD grundsätzlich positiv gegenüber. Die Wirtschaft fordert zudem mehr Fachkräfte. Schlankere Strukturen und mehr Digitalisierung in der Sozialverwaltung soll es durch die geplante Sozialstaatsreform geben.

Bürokratieabbau:

In Umfragen von Wirtschaftsverbänden steht ein Abbau der "überbordenden Regulierung" weit oben auf der Agenda. Die Bundesregierung hat bereits umfassende Maßnahmen angekündigt - unter anderem eine digitalere Verwaltung und schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Viele Vorgaben allerdings kommen aus Brüssel.

Rauft sich die Koalition zusammen?

Der CDU-Arbeitnehmerflügel und der konservative SPD-Flügel Seeheimer Kreis riefen die Koalition zu einer konstruktiven Zusammenarbeit auf. "Bekommt endlich den Hintern hoch, reißt euch zusammen, und konzentriert euch darauf, was wirklich wichtig ist: Wie erreichen wir Wachstum? Und wie schaffen wir das, ohne den sozialen Frieden im Land zu gefährden?", sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, dem "Spiegel". Seeheimer-Sprecher Esra Limbacher mahnte, alle führenden Leute in der Regierung müssten sich jetzt "zusammenreißen, den öffentlichen Streit beenden und ins Machen kommen".