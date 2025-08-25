Berlin - Spitzenpolitiker der schwarz-roten Koalition bemühen sich vor dem anstehenden Ringen um wichtige Reformen, mit versöhnlicheren Tönen als zuletzt den Boden für Gemeinsamkeiten zu bereiten. Der Ruf von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach harten Sozialreformen wird in der SPD öffentlich nicht überbewertet und lediglich als Zugeständnis an die eigene Parteibasis eingestuft. Auch Merz hatte bei seinem Auftritt auf dem CDU-Landesparteitag in Niedersachsen am Wochenende zu mehr Miteinander aufgerufen und dies ausdrücklich nicht nur an den Koalitionspartner, sondern auch die eigene Partei gerichtet.