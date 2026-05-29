Bundesregierung Kanzleramt will Merz-Debatte vor wichtigen Wochen beenden

CDU-Politiker stellen sich hinter Merz

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) wies Spekulationen über eine mögliche Ablösung von Merz entschieden zurück. "Dieses Gerücht, was da jetzt durch die Medien in Berlin verbreitet wird, das ist Unsinn", sagte Schulze MDR Aktuell.

In Sachsen-Anhalt wird im September ein neuer Landtag gewählt, die AfD könnte laut Umfragen große Stimmenzuwächse erzielen.

Zugleich räumte Schulze ein, dass es innerhalb der Union Kritik an einzelnen Vorhaben der Bundesregierung gebe, etwa in der Rentenpolitik.

"Richtiger Kanzler"

Auch der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch stärkte Merz den Rücken. "Ich glaube, dass er der richtige Kanzler in dieser Zeit ist. Auch wenn er es im Augenblick schwer hat, weil die Zeiten schwierig sind", sagte Koch in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Koch sagte, er sei seit mehr als drei Jahrzehnten ein "sehr guter persönlicher Freund" von Merz. Angesichts von Medienberichten über Gedankenspiele in der Union zu einem möglichen Kanzlerwechsel antwortete Koch: "Der ist Unsinn."

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) warnte ebenfalls vor weiteren Personaldebatten rund um Merz. "Ich will vor allen Dingen eine solche unfruchtbare Debatte nicht weiter verlängern. Das bringt uns doch nirgendwo hin", sagte Frei in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Der CDU-Politiker räumte schlechte Umfragewerte für die Regierung ein, betonte aber zugleich: "Das lösen wir doch nicht dadurch auf, dass wir über Personen quatschen."