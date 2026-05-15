Bundesregierung Buhrufe und Pfiffe bei Merz-Auftritt auf dem Katholikentag

Würzburg - Klimaaktivisten haben eine Podiumsdiskussion mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim Katholikentag in Würzburg mit Zwischenrufen und Pfiffen gestört. Die mehr als 1.000 Zuhörer im Saal verfolgten die Szenerie zunächst für wenige Minuten geduldig, forderten die etwa vier Protestierenden dann aber auf, zu gehen. Sicherheitskräfte zogen eine Frau aus dem Saal, eine weitere Aktivistin folgte freiwillig. Die Veranstaltung konnte schließlich fortgesetzt werden.