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  4. Buhrufe und Pfiffe bei Merz-Auftritt auf dem Katholikentag

Bundesregierung Buhrufe und Pfiffe bei Merz-Auftritt auf dem Katholikentag

Protestierende sorgen beim Katholikentag für Unruhe, als Friedrich Merz mit jungen Menschen über Zukunftsfragen spricht. Die Debatte geht dennoch weiter.

Würzburg - Klimaaktivisten haben eine Podiumsdiskussion mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim Katholikentag in Würzburg mit Zwischenrufen und Pfiffen gestört. Die mehr als 1.000 Zuhörer im Saal verfolgten die Szenerie zunächst für wenige Minuten geduldig, forderten die etwa vier Protestierenden dann aber auf, zu gehen. Sicherheitskräfte zogen eine Frau aus dem Saal, eine weitere Aktivistin folgte freiwillig. Die Veranstaltung konnte schließlich fortgesetzt werden. 

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Nach Polizeiangaben hatten sich vor Merz' Auftritt etwa 400 Demonstranten vor dem Congress Centrum versammelt, um unter anderem gegen die Klimapolitik der Bundesregierung zu protestieren.

Der Bundeskanzler hatte auf dem Podium mit Amy Kirchhoff, Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, und der Geistlichen Leiterin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, Lisa Quarch, über die drängenden Fragen der Jugend und ihre Zukunft gesprochen.