Bundesregierung: Bas-Nachfolger Schweitzer im Bundestag vereidigt

Versöhnliche Worte von Merz

Nach anhaltenden Querelen in der Koalition um den Rücktritt von Bas sagte Merz im Plenum: "Ihre Entscheidung verdient Respekt." Bas habe ihr Amt "mit großer Empathie vor allem für die Schwachen in unserer Gesellschaft" ausgeübt. "In Sachfragen" sei man nicht immer einer Meinung gewesen. "Aber wir werden ihr die Anerkennung nicht versagen für ihre Arbeit und ihr Engagement für unser Land." Im Namen der gesamten Regierung sprach Merz Bas Anteilnahme für den Verlust ihrer Stieftochter aus und wünschte der Politikerin, dass sie so wie von ihr geplant "sehr bald" wieder ihre Arbeit als Abgeordnete aufnehmen könne.