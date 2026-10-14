Bundesregierung: Bas-Nachfolger Schweitzer im Bundestag vereidigt

Berlin - Der neue Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) ist im Bundestag von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner vereidigt worden. Der 53-jährige Jurist aus dem pfälzischen Bad Bergzabern leistete seinen Amtseid mit den Worten "... so wahr mir Gott helfe". Direkt im Anschluss nutzte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Regierungserklärung, um Schweitzer "herzlich willkommen" zu heißen. "Auf Gute Zusammenarbeit, Herr Schweitzer", ergänzte Merz. Ausdrücklich wünschte der Kanzler der ausgeschiedenen bisherigen Ministerin Bärbel Bas eine baldige Rückkehr als Abgeordnete.