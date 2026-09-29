Bundesratsinitiative: Bayern will Tempo und weniger Auflagen für Rüstungsindustrie

München/Berlin (dpa/lby) - Per Bundesratsinitiative fordert der Freistaat Bayern vom Bund ein Beschleunigungsgesetz für mehr Tempo beim Ausbau der Bundeswehr und der Rüstungsindustrie. "Die besondere Bedeutung von Bauvorhaben für die Landes- und Bündnisverteidigung soll künftig stärker in Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden und von Erleichterungen im Bereich Immissionsschutz- und Naturschutzrecht begleitet werden", teilte die Staatskanzlei nach einer Sitzung des Kabinetts in München mit. Wann der Antrag in die Länderkammer eingebracht werden soll, blieb zunächst offen.