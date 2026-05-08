Bundesrat War es das jetzt mit der Entlastung der Bürger?

War das vorläufige Aus eine Überraschung?

Bereits in den Stunden vorher hatte sich eine Abstimmungsniederlage angedeutet, schon davor hatte es teils heftige Kritik gegeben. Wirtschaftsverbände bemängelten, die Prämie verschiebe die Belastung zu den Arbeitgebern - und zwar dort zu den tarifgebundenen. Denn vor allem bei anstehenden Tarifverhandlungen könnten sie die Prämie einsetzen. Ökonomen kritisierten, bei besonders Bedürftigen wie Arbeitslosen oder Ruheständlern komme eine solche Entlastung gar nicht an - und bei Beschäftigten in oft besonders stark von der wirtschaftlichen Krise betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen wohl nur wenig. "Die große Mehrheit der Unternehmen wird sie nicht zahlen, weil sie es derzeit wirtschaftlich nicht können", hieß es beispielsweise vom sächsischen Handwerk.