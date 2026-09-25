Bundesrat: Opfer von E-Scooter-Unfällen sollen leichter an Geld kommen

Das bedeutet: Künftig muss der Betreiber einer E-Roller-Flotte für die Unfallkosten aufkommen, wenn es nicht gelingt, den eigentlichen Verursacher zu belangen. Das ist laut Regierung meistens der Fall. Auch soll nicht mehr nachgewiesen werden müssen, dass ein Fahrer ein Fahrzeug fehlerhaft abgestellt hat. Die Halterhaftung kann laut Regierung auch unmittelbar gegen den Versicherer geltend gemacht werden.