Bundesrat: Minister wirbt mit Erfahrung Thüringens bei schnellem Bauen

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Für Thüringens Infrastrukturminister Steffen Schütz ist die Beschleunigung von Bauprojekten auch wichtig für das Vertrauen der Menschen in einen handlungsfähigen Staat. "Wenn Planung und Genehmigung Jahre oder gar Jahrzehnte dauern, leidet nicht nur unsere Infrastruktur. Es schwindet das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unseres Staates", sagte der BSW-Politiker in einer Sitzung des Bundesrats in Berlin. Dort wurde das Infrastruktur-Zukunftsgesetz beraten und beschlossen, das für eine Beschleunigung bei Verkehrsprojekten sorgen soll.