Bundesrat: Minister wirbt mit Erfahrung Thüringens bei schnellem Bauen

Schnell umgesetzte Verkehrsprojekte nach der Wende

Schütz forderte im Plenum des Bundesrats: "Es muss schneller, einfacher und ja, auch digitaler gebaut werden." Thüringen habe Erfahrungen mit der schnellen Umsetzung von Bauprojekten. Die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit hätten gezeigt, dass zügige Planung und hohe Akzeptanz kein Widerspruch seien. So seien die Bahnstrecken zwischen Eisenach nach Bebra und vom Saaletal in Richtung Bayern in nur zwei Jahren unter laufendem Betrieb modernisiert worden. "Deshalb sollten wir uns tatsächlich von unseren damaligen Erfahrungen auch heute leiten lassen."