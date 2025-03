Bundesrat: Finanzpaket: Gut 200 Millionen Euro jährlich für Thüringen

Thüringen enthielt sich der Stimme

Thüringens Regierung aus CDU, BSW und SPD enthielt sich wie angekündigt in der Länderkammer bei der Abstimmung. In der Regel enthalten sich Koalitionsregierungen, wenn es zu einer Entscheidung unterschiedliche Haltungen der einzelnen Partner gibt. Vor allem das BSW hatte Kritik an den Militärausgaben geübt und das auch in Thüringen im und vor dem Landtag deutlich gemacht.