Bundesrat: CSU-Ministerin: Begleitetes Trinken gefährdet Jugendliche

Berlin/München - Kurz vor der Abstimmung im Bundesrat hat Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach erneut ein Verbot des "begleiteten" Alkohol-Trinkens für Jugendliche ab 14 Jahren gefordert. "Es ergibt mit Blick auf unsere Präventionsziele keinen Sinn, dass Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren in Bars oder Restaurants Alkohol konsumieren dürfen, wenn sie dabei von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Diese veraltete gesetzliche Legitimation verharmlost, was Alkohol bei jungen Menschen anrichten kann", sagte die CSU-Politikerin der dpa in München.