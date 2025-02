Bundesrat: Bundesrat segnet zahlreiche Gesetze ab

Zum Auftakt verabschiedete die Länderkammer eine Entschließung, in der sie ein sofortiges Ende des russischen Angriffs in der Ukraine verlangte. Anlass war der Beginn des Krieges vor drei Jahren. "Wir stehen solidarisch an der Seite des ukrainischen Volkes", versicherte Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger und verwies unter anderem auf die zivile und militärische Hilfe Deutschlands. "Und auch beim Wiederaufbau werden wir die Ukraine nicht alleine lassen."