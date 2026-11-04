Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat sich für die CSU-Politikerin Ilse Aigner als künftiges deutsches Staatsoberhaupt vorstellen. „Ich glaube, sie hat das Zeug zur Bundespräsidentin“, sagte Voigt am Mittwoch in Erfurt. Aigner, die Präsidentin des bayerischen Landtags ist, hatte dem Thüringer Parlament einen Besuch abgestattet. Am Nachmittag fuhren Voigt und Aigner zu einer Auszeichnungsveranstaltung in das Dorf Mödlareuth (Saale-Orla-Kreis), durch das die bayerisch-thüringische Grenze verläuft.