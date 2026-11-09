Bundespräsidentin: Aigner will sich nicht der AfD-Fraktion vorstellen

Berlin - Die Kandidatin der Union für das Amt der Bundespräsidentin, Ilse Aigner, hat nicht vor, sich bei der AfD-Fraktion im Bundestag vorzustellen. Aigners Stabschef Eric Markuse begründete dies mit einer Äußerung der AfD-Vizefraktionschefin Beatrix von Storch. "Frau von Storch hat die Nominierung Ilse Aigners öffentlich als Armutszeugnis bezeichnet. Damit erübrigt sich ein Besuch der AfD-Fraktion", sagte Markuse der Deutschen Presse-Agentur. Auch das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtete entsprechend.