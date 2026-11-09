Bundespräsidentin: Aigner will sich nicht der AfD-Fraktion vorstellen

Das SPD-Präsidium würdigte Aigners Erfahrung und Bodenständigkeit sowie ihre Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen. Die Grünen hatten sich ähnlich über die CSU-Politikerin geäußert. Von Storch nannte dagegen in ihrer Kritik auf X als Qualifikationen Aigners, dass sie eine Frau sei, dass CSU-Chef Markus Söder sie aus Bayern weghaben wolle und dass sie links genug sei, um auch von der SPD gewählt zu werden. Dass in Deutschland so das höchste Staatsamt besetzt werde, sei ein Armutszeugnis, schrieb die AfD-Politikerin.