Derartige Karrierepläne habe sie nie gehabt, sagte Aigner einmal. Nach ihrem Realschulabschluss absolvierte sie erst eine Ausbildung als Radio- und Fernsehtechnikerin und später eine Fortbildung zur staatlich geprüften Elektrotechnikerin - und arbeitete dann in der Hubschrauberentwicklung.

Einzelne Kritikpunkte

Natürlich gibt es auch Kritikpunkte: dass Aigner kein politisches Alpha-Tier sei wie ein Friedrich Merz oder ein Markus Söder; dass sie keine begnadete Rednerin sei; dass sie keine allzu große außenpolitische Erfahrung habe - auch wenn sie als Bundesagrarministerin schon viele Verhandlungen in Brüssel führte. Und in den vergangenen Jahren reiste sie etwa in die Ukraine, in die USA und nach Indien, in diesem Jahr folgte ein Besuch in Sarajevo und Srebrenica.

Nun steht Aigner vor dem Höhepunkt ihrer Karriere. Nach dpa-Informationen will Kanzler Friedrich Merz sie am Sonntag und Montag den CDU-Gremien offiziell als Kandidatin vorschlagen. SPD- und Grünen-Politiker haben zuvor schon Unterstützung signalisiert, die CSU eh. Nach allem, wie es aussieht, kann Aigner bei der Bundesversammlung am 30. Januar also mit einer breiten Mehrheit rechnen.