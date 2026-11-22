Berlin - Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge dafür, dass Ilse Aigner sich als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt doch noch bei den Fraktionen von AfD und Linken im Bundestag vorstellt. In der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprechen sich 51 Prozent der Befragten dafür aus, dass die CSU-Politikerin den AfD-Abgeordneten Rede und Antwort steht. Sogar 60 Prozent sind für eine Vorstellung bei der Linken. Nur 15 Prozent halten beide Besuche für entbehrlich.