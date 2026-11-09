München (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will erst die Bundesversammlung am 30. Januar und einen möglichen Amtsantritt abwarten, ehe er eine Nachfolgelösung für Ilse Aigner (CSU) als Landtagspräsidentin diskutieren will. "Aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten, auch des Landtagspräsidenten und auch der Person Ilse Aigner wird es erst nach ihrer Wahl und dem Amtsantritt diskutiert und dann auch entschieden werden", sagte Söder.