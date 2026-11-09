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Bundespräsidentenwahl Söder: Mögliche Aigner-Nachfolge erst nach Amtsantritt

Falls Ilse Aigner Bundespräsidentin wird, verwaist der Vorsitz im Landtagspräsidium. Mit einem Vorschlag für eine Nachfolge-Lösung will CSU-Parteichef Söder sich Zeit lassen.

Bundespräsidentenwahl: Söder: Mögliche Aigner-Nachfolge erst nach Amtsantritt
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Die mögliche Nachfolge von Ilse Aigner als bayerische Landtagspräsidentin soll erst nach dem Votum der Bundesversammlung und dem tatsächlichen Amtsantritt Aigners diskutiert werden. Foto: Michael Kappeler/dpa

München (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will erst die Bundesversammlung am 30. Januar und einen möglichen Amtsantritt abwarten, ehe er eine Nachfolgelösung für Ilse Aigner (CSU) als Landtagspräsidentin diskutieren will. "Aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten, auch des Landtagspräsidenten und auch der Person Ilse Aigner wird es erst nach ihrer Wahl und dem Amtsantritt diskutiert und dann auch entschieden werden", sagte Söder.

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Alle Spekulationen zum jetzigen Zeitpunkt bezeichnete er als "sinnlos und haltlos". Es werde am Ende einen überzeugenden Vorschlag geben. Dieser werde aber Ilse Aigner nicht 1:1 ersetzen können.