Bundespräsidentenwahl: Merz und Söder begrüßen breite Unterstützung für Aigner

Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder haben die Unterstützung von SPD und Grünen für die Kandidatur der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin begrüßt. "Damit könnten wir uns in der Bundesversammlung auf eine sehr breite Mehrheit stützen", sagte Merz vor einer Sitzung der Unionsfraktion, in der sich Aigner den Abgeordneten vorstellte. "Das ist gut in einer Zeit, in der das Land jemanden braucht, der unser Land zusammenführt", betonte der Kanzler.