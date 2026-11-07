Bundespräsidentenwahl Merz schweigt weiter zu Aigner

Hagen - Trotz der Festlegung der Union auf Ilse Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl nimmt Kanzler Friedrich Merz (CDU) ihren Namen weiterhin nicht in den Mund. "Wir haben in der CDU verabredet, mit der CSU, dass wir ein Verfahren einhalten", sagte Merz nach einem Bericht der "Westfalenpost" am Freitagabend bei einer Veranstaltung der Zeitung in Hagen. "Ich halte mich, vielleicht als einer der wenigen, an die verabredeten Verfahren."