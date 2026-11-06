Bundespräsidentenwahl: Landtags-SPD voll des Lobes für Aigner

München (dpa/lby) - Die Landtags-SPD unterstützt die Kandidatur von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) als Bundespräsidentin mit außergewöhnlich freundlichen Worten. "Ilse Aigner passt perfekt für dieses Amt", sagte Fraktionschef Holger Grießhammer. "Als Landtagspräsidentin hat Ilse Aigner unter Beweis gestellt, dass sie in schwierigen Debatten den richtigen Ton trifft, über Parteigrenzen hinweg vermitteln kann und Führungsstärke besitzt."