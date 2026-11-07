Bundespräsidentenwahl Ilse Aigner ist die ungekürte Kandidatin - Kritik an Merz

Söder brachte Aigner ins Spiel
CSU-Chef Markus Söder hatte Aigner schon im April ins Spiel gebracht. Merz hatte sich lange Zeit in der Kandidatendebatte gar nicht geäußert, dann aber zuletzt auf eine Frau festgelegt. Es waren verschiedenste Namen im Umlauf. In den vergangenen Tagen sprachen sich dann immer mehr CDU-Regierungs- und Landeschefs offen für Aigner aus.
Ihre Wahl würde sich wahrscheinlich auch auf eine Kanzlerkandidatur von Söder oder CSU-Innenminister Alexander Dobrindt als potenzielle Nachfolger von Merz auswirken: Denn dass die CSU sowohl Staatsoberhaupt als auch Kanzler stellt, gilt im politischen Berlin als schwer vorstellbar.