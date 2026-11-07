Bundespräsidentenwahl Ilse Aigner ist die ungekürte Kandidatin - Kritik an Merz

Merz blieb auch am Freitag bei seinem Schweigen. "Wir haben in der CDU verabredet, mit der CSU, dass wir ein Verfahren einhalten", sagte er nach einem Bericht der "Westfalenpost" am Abend bei einer Veranstaltung der Zeitung in Hagen. "Ich halte mich, vielleicht als einer der wenigen, an die verabredeten Verfahren." Er habe sich aber festgelegt - auf eine Frau.