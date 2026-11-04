Bundespräsidentenwahl: Alle CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten für Aigner

"Persönlichkeit, die unser Land zusammenführen kann"

Auch Kretschmer sagte nun, die Kandidatin sollte breite Zustimmung über die Parteigrenzen hinweg haben. Das Amt des Bundespräsidenten sei kein Gegenstand parteipolitischer Taktik. "Es geht um eine Persönlichkeit, die unser Land zusammenführen kann."

Voigt sagte, Aigner sei eine Frau, die das Land verbinden könne. Sie sei "nah dran" und habe sich selbst hochgearbeitet. "Ich glaube, das ist eine Erzählung, die kann es ganz gut gebrauchen im Land."

Redmann sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich bin überzeugt, Ilse Aigner kann Menschen zusammenführen. Und genau das braucht unser Land jetzt."

CSU stellte noch nie einen Bundespräsidenten

In der 77-jährigen Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es noch nie eine Bundespräsidentin. Alle zwölf bisherigen Staatsoberhäupter waren Männer. Es gab auch noch nie einen Bundespräsidenten, der aus der CSU kam. Sechs kamen aus der CDU, drei aus der SPD, zwei aus der FDP und mit Joachim Gauck war einer parteilos.

Aus der CDU wurden bisher Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, Bildungsministerin Karin Prien, die frühere Parteichefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die hessische Fraktionsvorsitzende Ines Claus als mögliche Kandidatinnen gehandelt. Klöckner wurden zuletzt die besten Chancen gegen Aigner eingeräumt.

Auch mehrere Kreisvorsitzende für Aigner

Auch einzelne Kreisvorsitzende der CDU hatten um die Konferenz am Montag und Dienstag herum schon Sympathien für Aigner gezeigt. Es gab bisher keinen hochrangigen CDU-Politiker, der sie als Kandidatin abgelehnt hat.

Es wird erwartet, dass Merz den CDU-Spitzengremien am Montag einen Vorschlag unterbreiten wird. Vorher wollte er Gespräche mit den Landesvorsitzenden der CDU, aber auch mit der CSU und der SPD führen und spätestens nach den Gremiensitzungen auch mit den Grünen.

Merz hat sich schon zur Eignung Aigners geäußert

Ob sich an dem Zeitplan für seinen Vorschlag durch die öffentlichen Äußerungen der Ministerpräsidenten noch etwas ändern könnte, ist unklar. Der Kanzler hat sich übrigens auch schon einmal zur Eignung Aigners für das höchste Amt geäußert. Das war im Juli auf einer Pressekonferenz in der CDU-Parteizentrale. "Ilse Aigner ist eine respektable denkbare Bundespräsidentin", sagte er damals.