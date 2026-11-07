Bundespräsidentenwahl Die "Nachbarin von nebenan" - Besuch in Aigners Heimatort

Auch seine Frau Erna findet die CSU-Politikerin sympathisch. Sie schätze an ihr, dass sie immer auf den Volksfesten und im Ort unterwegs sei. Wenn Peter Huber bei der Bundesversammlung wählen könnte, wäre für ihn klar: "Meine Stimme kriegt sie."

Und auf die Frage, was er tun würde, wenn er Aigner in diesem Moment auf der Straße träfe: "Da würde ich ihr eine Hand geben und sagen: Aigner, auf geht's, Präsidentin werden!"

Bürgerin: "einfach eine sympathische Frau".

Mit am Tisch sitzt Irma Marsili, die Aigner nach eigenen Worten vom Frauenbund kenne und schon oft getroffen hat. "Sie ist sehr liebenswürdig und sehr, sehr nett. Also ich kann ihr nur alles, alles Gute wünschen", sagt die 83-Jährige. Als sie von der Nachricht erfahren habe, dass Aigner für das höchste Staatsamt normiert werden solle, habe sie sich sehr gefreut.

Ehrenbürgerin der Gemeinde

Seit 2024 ist Aigner Ehrenbürgerin von Feldkirchen-Westerham. Die Gemeinde ist auch die Wiege ihrer politischen Karriere. 1990 bis 1998 war sie dort Gemeinderätin, 1990 bis 1999 gehörte sie dem Kreistag von Rosenheim an. Ihre Eltern führten im Ort einen Elektro-Handwerksbetrieb, in dem Aigner selbst von 1985 bis 1988 mit anpackte: Sie ist staatliche geprüfte Elektrotechnikerin.

Für die Menschen im Ort wird die 61-Jährige, die schon bald ins Schloss Bellevue in Berlin einziehen könnte, wohl immer "die Ilse" und eben die "Nachbarin von nebenan" bleiben. Als Irma Marsili die Bäckerei verlässt, sagt sie: "Wir drücken ihr die Daumen, dass sie es schafft."