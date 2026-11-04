Bundespräsidentenwahl: CDU-Fraktionschef im Südwesten macht sich für Aigner stark

Stuttgart - Baden-Württembergs CDU-Fraktionschef Tobias Vogt hat sich für Ilse Aigner (CSU) als Bundespräsidentin ausgesprochen. Er habe sich mit seinem bayerischen Amtskollegen Klaus Holetschek (CSU) auf das gemeinsame Ziel verständigt, dass Aigner die nächste Bundespräsidentin werden soll, sagte Vogt der "Bild"-Zeitung. Aigner stehe demnach für eine "Verbindung aus festen Überzeugungen und der Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen". Vogt sagte: "Ihr trauen wir zu, unserem Land Orientierung und Halt zu geben."