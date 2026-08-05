Bundespräsidenten-Nachfolge: SPD-Vize pocht auf Frau als nächstes Staatsoberhaupt

Berlin - In der SPD-Führung wird die Haltung bekräftigt, dass eine Frau die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier antreten sollte. "Die Zeit ist reif für eine Bundespräsidentin", sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Alexander Schweitzer dem "Spiegel". In der politischen Mitte herrsche eigentlich große Einigkeit darüber. "Es befremdet mich, dass nun einige aus der Union an diesem Konsens rütteln", sagte er. "Die CDU droht, in Verhaltensmuster zurückzufallen, die die Gesellschaft längst überwunden hat."