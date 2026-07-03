"Diese Frage stellt sich jetzt nicht"

An anderer Stelle sagt sie, dass es schon Zeit für eine Frau an der Spitze des Staates wäre. Aber auf wiederholte Versuche, sie aus der Reserve zu locken, mit der Frage, ob sie für das höchste Amt bereitstünde, sagt sie stets: "Diese Frage stellt sich jetzt nicht."

Klar ist: Spätestens irgendwann im Herbst wollen sich die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD auf einen Kandidaten oder eben eine Kandidatin verständigen. Aigner, Klöckner, Prien? Oder jemand von außen, eine Juristin vielleicht? Oder doch ein Mann? Alles ist offen. Erstaunt registriert wurde vor einigen Wochen indes, dass CSU-Chef Markus Söder dem "Münchner Merkur" sagte: "Wenn Ilse Aigner möchte, hat sie meine volle Sympathie und Unterstützung."

Notiz am Rande: Als Bundespräsidentin würde Aigner künftig anders reisen als jetzt nach Bosnien: meist mit top-ausgestatteten Luftwaffen-Jets. Nach Sarajevo ist Aigners Delegation mit der Billiglinie Ryanair geflogen.