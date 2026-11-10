Feldkirchen-Westerham werde bei einer Wahl Aigners für das höchste Amt im Staat wohl nicht mehr so von den Stärken der CSU-Politikerin profitieren wie bisher, sagte Zistl. "Also die Ilse Aigner ist wahnsinnig wertvoll für alle, würde ich jetzt mal sagen, für den ganzen Wahlkreis." Sie bringe unterschiedlichste Menschen zusammen, sei immer verlässlich: "Wir haben ganz unkompliziert über Handy Kontakt", sagt Zistl. "Wenn man mal irgendein Netzwerk braucht, weil man von der Regierung jemanden an den Hörer kriegen muss oder so was - sie ist da sehr, sehr zuverlässig und schaut immer, dass man die nötigen Informationen oder Kontakte dann auch kriegt."