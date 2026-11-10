Feldkirchen-Westerham (dpa/lby) - Der Bürgermeister von Ilse Aigners Heimatgemeinde sieht ihre Kandidatur als Bundespräsidentin mit gemischten Gefühlen. Er habe "ein lachendes und ein weinendes Auge", sagte Rathauschef Johannes Zistl (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. "Ich freue mich, dass sie es macht oder bereit ist, es zu machen." Aber Aigner werde in der Gemeinde nach einem Umzug wohl nicht mehr so präsent sein können wie bisher, sagte Zistl. "Sie muss ja oder sie wird ja umziehen. Dieses Pendeln, wie es jetzt nach München funktioniert, wird dann schwieriger."