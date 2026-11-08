Berlin - AfD-Partei- und -fraktionschefin Alice Weidel erwartet, dass sich die absehbare Unionskandidatin für das Bundespräsidentenamt, Ilse Aigner, auch der AfD-Fraktion präsentiert. "Als zweitgrößte Fraktion im Deutschen Bundestag, größte Oppositionsfraktion und laut aktuellen Umfragen stärkste politische Kraft im Land erwarten wir selbstverständlich, dass Frau Aigner sich auch unserer Fraktion vorstellt", sagte Weidel am Abend auf Anfrage. "Dies ist eine Frage demokratischer Kultur und Umgangsformen sowie eine des Respekts den Millionen Wählern gegenüber, die wir repräsentieren", betonte sie.