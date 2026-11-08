"Wir erwarten von einem Kandidaten für dieses Amt vor allem parteipolitische Neutralität, die Wahrung der Rechte auch der Opposition und die Fähigkeit, das Land wieder zusammenzuführen, statt es noch weiter zu spalten", betonte Weidel weiter. Sie fügte hinzu: "Das Staatsoberhaupt sollte seine primäre Aufgabe darin sehen, über die Einhaltung von Recht und Verfassung zu wachen und auch die Regierung zur Ordnung zu rufen, wenn sie ihre Exekutivgewalt missbraucht."