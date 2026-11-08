Scharfe Kritik an der Kandidatenfindung

"Nach über 75 Jahren ist es höchste Zeit, dass eine Frau das höchste Amt im Staat übernimmt", sagte Brantner. Sie schätze Aigner, die in ihren bisherigen politischen Ämtern empathisch und verbindlich aufgetreten sei. Gerade in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spaltung brauche es eine Persönlichkeit, die Menschen mit Empathie und Offenheit begegne, die verbinde, die Demokratie entschlossen verteidige, wichtige Debatten anstoße und einen klaren moralischen Kompass habe, so formulierte die Grünen-Chefin das Anforderungsprofil an das nächste Staatsoberhaupt.