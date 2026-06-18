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  4. Warum Laschet zu Safiers Topagent wird – und nicht Merz

Bundespräsident 007 Warum Laschet zu Safiers Topagent wird – und nicht Merz

Armin Laschet als Retter wider Willen: Der Bestsellerautor David Safier verrät, warum ausgerechnet der Ex-Kanzlerkandidat sein neuer Krimiheld wird – und Merz oder Habeck außen vor bleiben.

Bundespräsident 007: Warum Laschet zu Safiers Topagent wird – und nicht Merz
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David Safier hat mit seinen "Miss Merkel"-Krimis Bestseller geschrieben - und nun Ex-Kanzlerkandidat Armin Laschet zum Protagonisten seines neuen Romans gemacht. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Berlin - Bestsellerautor David Safier hat nach seinen "Miss Merkel"-Krimis nicht etwa Kanzler Friedrich Merz zum Helden seiner neuen Komödie gemacht, sondern den CDU-Bundestagspolitiker Armin Laschet. 

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Merz oder auch dem früheren Grünen-Vizekanzler Robert Habeck werde viel Wut entgegengeschleudert, sagte Safier (59) der Deutschen Presse-Agentur. "Ich glaube, Laschet ist keiner, der Wut erzeugt." 

Beim ehemaligen Kanzlerkandidaten Laschet finde er Menschlichkeit, so Safier. "Laschet schafft es, die Welt zu retten, aber eigentlich kann er gar nichts dafür. Aber er hat den Kompass und das Herz am rechten Fleck." 

Bundespräsident Laschet als Topagent 

Nach der "Miss Merkel"-Erfolgsreihe, in der die Rentner-Kanzlerin in der Uckermark als Hobby-Detektivin ermittelt, erscheint am Freitag (19. Juni) Safiers neue James-Bond-Parodie "00-Laschet". Darin muss Laschet als frisch gewählter Bundespräsident die Welt vor der Verschwörung des Bösen retten. 

Safier hat nach eigenen Worten "einen wahnsinnigen Respekt vor der Arbeit von Politikern", allein schon wegen der körperlichen und psychischen Belastung, die die Ämter mit sich brächten. "Da ist echt nur ein kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt gemacht für Spitzenpolitik." 

Persönlich kennt Safier Laschet nicht, aber er könnte ihn bald kennenlernen. Am 16. Juli habe er eine Lesung in Aachen, und Laschet sei als Gast angekündigt worden. Ob Laschet auch auf der Bühne mitlesen werde, sei aber offen.