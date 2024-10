Am Abend desselben Tages trafen Bundespolizisten die Frau in einem Zug von Prag nach Deutschland an. Bei der Kontrolle auf Höhe von Furth im Wald in der Oberpfalz gab die Frau demnach zunächst an, ihren Reisepass verloren zu haben. Die Bundespolizisten fanden diesen schließlich im Gepäck der Frau und wiesen sie erneut nach Tschechien zurück.