Bundespolizei: Fahrer mit Meerschweinchen und Insekten an Grenze gestoppt

Laut Bundespolizei befanden sich die Tiere zwar in einem ordentlichen Zustand, jedoch konnte der Fahrer nicht die Papiere vorweisen, die für deren Einfuhr nötig sind. Die Tiere seien deswegen nach Rücksprache mit dem Veterinäramt sichergestellt worden. Die Meerschweinchen wurden ins Tierheim gebracht. Den 26 Jahre alten Fahrer erwartet ein Bußgeld, wie es hieß.