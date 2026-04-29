Freilassing (dpa/lby) - Meerschweinchen, Hummeln und verschiedene weitere Insekten hat die Bundespolizei an der deutsch-österreichischen Grenze in einem Kastenwagen gefunden. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers bei Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) fanden die Beamten den Angaben nach zwölf Meerschweinchen, acht Kartons mit Hummeln und drei Kartons mit Spinnmilben, Blattläusen, Raubmilben, Schlupfwespen und Gallmücken.
Bundespolizei Fahrer mit Meerschweinchen und Insekten an Grenze gestoppt
dpa 29.04.2026 - 17:02 Uhr