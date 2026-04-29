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  4. Fahrer mit Meerschweinchen und Insekten an Grenze gestoppt

Bundespolizei Fahrer mit Meerschweinchen und Insekten an Grenze gestoppt

Tierischer Fund am Grenzübergang in Freilassing: Ein Fahrer hat unter anderem Meerschweinchen, Hummeln und Blattläuse dabei. Doch es gibt ein Problem.

Bundespolizei: Fahrer mit Meerschweinchen und Insekten an Grenze gestoppt
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Die Bundespolizei kontrollierte den Fahrer am Grenzübergang. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Freilassing (dpa/lby) - Meerschweinchen, Hummeln und verschiedene weitere Insekten hat die Bundespolizei an der deutsch-österreichischen Grenze in einem Kastenwagen gefunden. Bei der Kontrolle des 26-jährigen Fahrers bei Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) fanden die Beamten den Angaben nach zwölf Meerschweinchen, acht Kartons mit Hummeln und drei Kartons mit Spinnmilben, Blattläusen, Raubmilben, Schlupfwespen und Gallmücken. 

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Laut Bundespolizei befanden sich die Tiere zwar in einem ordentlichen Zustand, jedoch konnte der Fahrer nicht die Papiere vorweisen, die für deren Einfuhr nötig sind. Die Tiere seien deswegen nach Rücksprache mit dem Veterinäramt sichergestellt worden. Die Meerschweinchen wurden ins Tierheim gebracht. Den 26 Jahre alten Fahrer erwartet ein Bußgeld, wie es hieß.