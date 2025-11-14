Bundespolizei ermittelt: Gruppe stürmt in ICE und tritt Zugbegleiterin am Boden

Eine Zugbegleiterin will am Münchner Hauptbahnhof in einen abfahrbereiten ICE steigen, als plötzlich eine Gruppe auf sie zurennt. Sie wird zu Boden gestoßen - doch dabei bleibt es nicht.
Die Frau sei zur Seite gestoßen worden und zu Boden gestürzt. Danach hätten mehrere Menschen aus der Gruppe auf die eingetreten, sie angeschrien und lautstark beleidigt, teilte die Bundespolizei mit. Ein Mann, dessen Identität bislang unklar blieb, soll den Vorfall am 6. November vom Bahnsteig aus mit seinem Smartphone gefilmt haben.
Anzeige gestellt worden sei in dem Fall erst einige Tage später, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Doch Videoaufnahmen hätten den beschriebenen Vorfall gezeigt, weshalb jetzt wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Beleidigung ermittelt wird.
Ob die Gruppe nach dem Vorfall mit dem ICE losfuhr oder letztlich am Münchner Hauptbahnhof blieb, blieb zunächst unklar. Die Beamten suchen nun vor allem nach dem Mann, der die Tat gefilmt haben soll - und nach einer weiteren Frau, die den Vorfall beobachtet haben könnte.