Bundesparteitag in Magdeburg BSW mit neuer Spitze - und alten Konflikten

Das Topthema: Frieden

Der Krieg in der Ukraine, die Erhöhung der Rüstungsausgaben und die Wehrdienstpläne für die Bundeswehr: Frieden ist das Mobilisierungsthema Nummer eins für das BSW. Der Vorwurf "Kriegstreiber" an die regierenden Parteien CDU, CSU und SPD und an die Grünen riss beim Parteitag verlässlich die Delegierten laut klatschend von den Sitzen. Die Ansage "Meine Kinder kriegen sie nicht" war mehr als einmal zu hören. Und immer wieder das Narrativ: Der Westen sei am Ukraine-Krieg mit schuld. "Dieser Krieg ist eine große Katastrophe, aber er war vermeidbar", sagte De Masi. Rote Linien Russlands seien nicht ernst genommen worden, das habe ins Desaster geführt. Die anderen BSW-Themen - Import billiger Energie aus Russland und mehr Geld für Bildung und Soziales - leiten sich davon ab: Kein Geld für Militärhilfen an die Ukraine, keine erhöhten Militärausgaben.