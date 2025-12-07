Bundesparteitag in Magdeburg BSW mit neuer Spitze - und alten Konflikten

Das wirft die Frage auf, wie die BSW-ler in den beiden Landesregierungen weitermachen. Brandenburgs Finanzminister Robert Crumbach (BSW) lässt sich vorerst nicht in die Karten schauen. "Ich trage meinen Teil dazu bei, dass die Partei erfolgreich sein wird", sagte er der dpa am Rande des Parteitags.
Der thüringische Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) stellte klar, dass das BSW in Thüringen verlässlicher Regierungspartner bleiben will. Er hofft immer noch, dass sein Landesverband mit der Parteispitze wieder ins Gespräch kommt. Das hofft auch Thüringens Landeschefin Katja Wolf, doch sagte sie auch: "Den auf dem Parteitag angedeuteten Weg des BSW als Fundamentalopposition sehen wir in Thüringen kritisch."
Das nächste Schicksalsdatum: absehbar
So wird es wohl fürs Erste weiterlaufen. Crumbach und Schütz nannten beide unabhängig voneinander das nächste Schicksalsdatum für das BSW: Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September 2026.