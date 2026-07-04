 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. AfD-Delegierte vor Sonnenaufgang mit Bussen zu Parteitag

Bundesparteitag in Erfurt AfD-Delegierte vor Sonnenaufgang mit Bussen zu Parteitag

Schon um 5.00 Uhr sind viele Teilnehmer des AfD-Parteitages auf dem Messegelände. Später erschwerten Proteste und Blockaden die Anreise.

Bundesparteitag in Erfurt: AfD-Delegierte vor Sonnenaufgang mit Bussen zu Parteitag
1
Mit Bussen reisten die AfD-Delegierten in den frühen Morgenstunden zum Messegelände in Erfurt. Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt - Um mögliche Blockaden durch Demonstranten zu umgehen, sind Hunderte Delegierte der AfD in den frühen Morgenstunden mit Reisebussen zum Parteitagsgelände in Erfurt gefahren. Nach Angaben von Delegierten versammelten sich die Teilnehmer des Parteitages bereits vor 4.00 Uhr an Treffpunkten weit außerhalb der Stadt. Von dort wurden die Busse von zahlreichen Polizeikräften eskortiert. Einer der Delegierten sagte, auch auf den Brücken, die sie passierten, habe die Polizei bereitgestanden. Wie ein Parteisprecher mitteilte, hielten sich um 5.00 Uhr bereits 540 Delegierte auf dem Messegelände auf. 

Nach der Werbung weiterlesen

Gegen 8.00 Uhr wurde es wegen verschiedener Protestkundgebungen und Blockadeaktionen zunehmend schwieriger, die für den Parteitag angemietete Halle zu erreichen. Der Bundesvorstand und einige weitere AfD-Delegierte hatten in einem Hotel auf dem Messegelände die Nacht verbracht.