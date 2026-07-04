Bundesparteitag in Erfurt: AfD-Delegierte vor Sonnenaufgang mit Bussen zu Parteitag

Erfurt - Um mögliche Blockaden durch Demonstranten zu umgehen, sind Hunderte Delegierte der AfD in den frühen Morgenstunden mit Reisebussen zum Parteitagsgelände in Erfurt gefahren. Nach Angaben von Delegierten versammelten sich die Teilnehmer des Parteitages bereits vor 4.00 Uhr an Treffpunkten weit außerhalb der Stadt. Von dort wurden die Busse von zahlreichen Polizeikräften eskortiert. Einer der Delegierten sagte, auch auf den Brücken, die sie passierten, habe die Polizei bereitgestanden. Wie ein Parteisprecher mitteilte, hielten sich um 5.00 Uhr bereits 540 Delegierte auf dem Messegelände auf.