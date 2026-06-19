Bundesparteitag Die Linke und die Fabel von den drei Schweinchen

Ein "Steinhaus bauen"

Man solle sich aber nicht auf einen "Hype" verlassen, heißt es im Leitantrag. Schwerdtner nennt gern die Fabel von den drei Schweinchen, die in Ostdeutschland fast jeder kennt: Die Schweinchen bauen sich als Schutz vor dem Wolf jedes ein Haus - eines aus Stroh, eines aus Holz und das dritte aus Stein. "Ein Haus aus Stroh lässt sich schnell im Sturm der Gezeiten umblasen", heißt es im Leitantrag. Momentan habe die Linke ein solides Fundament aus Holz. Aber: "Wir müssen ein stabiles Steinhaus bauen." Das steht sogar im Titel des Antrags.