Bundesparteitag BSW am Scheideweg

Die Leute sind skeptisch

Umfragen sind für das BSW allerdings nicht rosig. Bundesweit wurden zuletzt 3 bis 4 Prozent gemessen. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Berlin, wo nächstes Jahr gewählt wird, sieht es ähnlich aus. Nur in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, ebenfalls mit Landtagswahlen 2026, liegt das BSW derzeit etwas über der Fünf-Prozent-Hürde.

In einer YouGov-Umfrage vom November sagten 53 Prozent der knapp 2.400 Befragten, das BSW werde "in Zukunft eher keine Rolle mehr spielen". Für 26 Prozent ist das ungewiss. 11 Prozent gaben an, das BSW werde "in Zukunft weiterhin eine Rolle spielen". 9 Prozent machten keine Angaben.