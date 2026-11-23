Was für die nächste Amtszeit gefordert wird

Aus dem Bundestag kommen warme Worte. Der SPD-Abgeordnete Sebastian Roloff lobt ihn als verlässlich, Müller führe die Behörde "mit der nötigen Unaufgeregtheit". Als Erwartung an die zweite Amtszeit sagt der Sozialdemokrat: "Dass die Energie günstig sein muss, ist klar, aber es muss auch für die Industrie funktionieren." Die Netzentgelt-Reform dürfe nicht nur auf dem Papier effizient sein.

Der Grünen-Abgeordnete Michael Kellner sagt, Müller habe frischen Wind in die Behörde gebracht. "In seiner zweiten Amtszeit muss es weitergehen mit der Modernisierung und Digitalisierung unseres Stromsystems, und wir müssen vorankommen bei der Flexibilisierung." Hierbei sei der nötige Druck auf die Netzbetreiber nötig.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erwartet hingegen, dass Müller "die Leistungen der Netzbetreiber in hohem Maße anerkennt und auf dieser Basis gemeinsam Lösungen für anstehende Herausforderungen entwickelt werden", wie es Verbandschefin Kerstin Andreae formuliert. Die ehemalige Grünen-Politikerin mahnt "einen klaren Fokus auf praktikable Vorgaben" an. "Kosten und Nutzen müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen und neue Regelungen für die Energiewirtschaft auch in der Praxis umsetzbar sein."