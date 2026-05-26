Die alte Saison ist erst seit wenigen Tagen Geschichte, da laufen die Planungen für das bevorstehende Spieljahr bereits auf vollen Touren. So auch bei Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena, der den 1. FC Union Berlin zur Saisoneröffnung (12. Juli, 15.30 Uhr) in das Ernst-Abbe-Sportfeld eingeladen hat. Fünf Tage später, also am 17. Juli, folgt die Generalprobe für den am 25. Juli beginnenden Viertliga-Spielbetrieb mit einem Testspiel bei der SpVgg Bayreuth, das um 18 Uhr angepfiffen wird.