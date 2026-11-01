Frankfurt klärt wichtige Personalie

Mit dem Sieg rundete die Eintracht eine gelungene Woche mit dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale und der Verpflichtung von Chatzialexiou als Nachfolger von Markus Krösche ab. Der 50-Jährige kommt vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg. "Es ist nicht eine Entscheidung gegen den Club, sondern für meine Familie, für meinen Heimatverein, da wo ich groß geworden bin", sagte Chatzialexiou in einem Sky-Interview zu seinem Wechsel.

Der frühere DFB-Funktionär, der in Frankfurt geboren wurde, unterschrieb bei der Eintracht einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. "Mit Joti Chatzialexiou gewinnen wir eine Persönlichkeit, die fachlich und menschlich hervorragend zu unserem Club passt", begründete Frankfurts Präsident und Aufsichtsratschef Mathias Beck die Wahl.