Gemeinsame Zeit mit HSV-Trainer Merlin Polzin

Vor seiner Zeit an der Weser war Thioune bei Fortuna Düsseldorf, dem Sonntags-Gegner Hamburger SV und beim VfL Osnabrück, für den er 170 Partien als Spieler bestritt, tätig. Aus der Osnabrücker Zeit kennt er auch den heutigen HSV-Trainer Merlin Polzin, der beim VfL und in Hamburg sein Assistent war. Gemeinsam wechselten beide aus Niedersachsen an die Elbe. Nach Thiounes Freistellung im Mai 2021 blieb Polzin im Volkspark. Bis heute sind die beiden gut befreundet. Am Sonntag treffen Thioune und Polzin im Weserstadion als Gegner aufeinander. Für 90 Minuten wird die Freundschaft ruhen.