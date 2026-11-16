Nürnberg - Joti Chatzialexiou kann seinen neuen Job als Sportvorstand des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt früher antreten als geplant. Die Hessen haben sich mit dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg auf einen vorzeitigen Wechsel geeinigt, wie die Franken mitteilten. Demnach endet der Vertrag von Chatzialexiou beim "Club" bereits am 30. November statt am 31. Januar 2027. "Wir sind froh, dass der Übergang nun geregelt und alle Modalitäten geklärt sind", sagte Nürnbergs Aufsichtsratschef Peter Meier.