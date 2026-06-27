In den kommenden Monaten will Maier um jedes der 18 Bundesligastadien jeweils 70 Kilometer laufen. Insgesamt will er bei seinem "Bundesliga-Ultramarathons" damit 1.260 Kilometer zurücklegen. Seine Läufe überträgt der Sportler live in den sozialen Medien. "Es geht mir nicht um das Tempo oder die Zeit, ich möchte die 70 Kilometer bei den Bedingungen schaffen", sagte Maier in seiner Liveübertragung aus Leverkusen.