Leverkusen - Flimmernde Hitze, sengende Sonne und Temperaturen weit über 30 Grad: Während viele Menschen bei diesem Wetter Schatten oder Abkühlung suchen, hat der Hobbyläufer Alexander "Sanja" Maier ausgerechnet am bislang heißesten Wochenende des Jahres sein Laufprojekt "18 Chapters" (18 Kapitel) gestartet. Der 28-Jährige startete am Samstagmorgen seine 70-Kilometer-Runde rund um die BayArena in Leverkusen.
«Bundesliga-Ultramarathon» 70 km um jedes Bundesligastadion: Hitze-Start für Projekt
dpa 27.06.2026 - 11:59 Uhr